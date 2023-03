​Vinculen amb Olot un clan familiar que traficava marihuana a escala internacional

Un clan amb un "alt grau d'especialització"

Un Mossos inspeccionant una de les plantacions que es van intervenir Foto: Cedida a l'ACN pels Mossos

Elsi els agents dehan desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana a. Els membres del clan familiar cultivaven la droga en plantacions, sobretot a la Selva i el Gironès, i transportaven de forma regular la marihuana a, tot i que es creu que la droga podria acabar. En l'operatiu, es van detenirtot i que set d'elles es van deixar sense efecte. Els altres sis, cinc homes i una dona d'entre 22 i 41 anys, van quedar en llibertat a l'espera de judici.L'operatiu policial per desarticular el clan familiar es va dur a terme fa aproximadament un mes, el. Aquell dia, la policia va portar a terme l'operatiu policial format pels Mossos i els agents de Duanes. Al llarg de la jornada es van ferque hi havia a, Maçanet de la Selva, Sils, Sant Martí de Llémena.En total es van intervenir(que tenen un valor en el mercat de 72.400 euros),(que es podrien vendre per 31.000 euros) i(valorats en 1.500 euros). També es van trobar unsen metàl·lic i 3.000 plantes de marihuana en diferents estadis de floració. Els tècnics de l'empresa de subministrament asseguren que haurien defraudaten consum de llum en les plantacions, ja que la tenien punxada.Els membres d'aquesta organització criminal tenien assignades tasques diferenciades i la policia assegura que hi havia un. No hi havia cap altra font d'ingressos en el clan familiar més enllà del tràfic de drogues i només el cap de l'organització tenia antecedents policials.Un d'ells exerciaque dirigia l'activitat criminal. S'encarregava d'aportar el capital necessari per llogar immobles i els adequava per les necessitats del cultiu. A més, el líder del clan també gestionava les seves pròpies plantacions i donava suòrt financer a altres membres de l'entramat i persones de fora del grup a canvi d'una remuneració econòmica puntual. Dins de les seves tasques, també planificava i executava els transports de droga per carretera fins a França.En un nivell inferior hi havia, que s'ocupava de la distribució del material necessari per a les plantacions. També empaquetava i preparava la droga abans de distribuir-la i feia d'enllaç entre l'organització criminal i possibles compradors. A més, participava en la logística del tràfic de drogaque es feien servir.Per sota seu hi havia. Un dels investigats tenia un elevat grau de coneixement del cultiu de la marihuana i era l'encarregat d'atendre les plantacions quan tenien problemes de productivitat. La resta, gestionaven cultius i ajudaven al transport de la marihuana.eren un moment clau de l'activitat de la banda i es prenien moltes precaucions. Els enviaments es feien amb cura i utilitzaven. Un d'ells feia d'avançada per informar d'imprevistos al que circulava uns quilòmetres més enrere i que portava la droga. També tenien més vehicles que feien deper detectar la presència policial i feien servir molts telèfons que periòdicament canviaven perquè la policia no pogués rastrejar-los.