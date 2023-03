​300 persones es beneficien a Olot del programa Apropa Cultura durant el 2022

El 2022 poc més devan poder gaudir de la cultura a Olot gràcies al programa Apropa Cultura , un projecte que treballa per facilitar que col·lectius vulnerables puguin assistir a espectacles culturals. Amb aquest objectiu, es posen a la venda diverses entrades a un preu reduït de tres euros que estan destinades exclusivament al públic amb risc d'exclusió social.L'any passat, 305 persones van poder gaudir d'algun espectacle del Teatre Principal o la Sala Torín d'Olot. Són persones amb discapacitat intel·lectual o física, de l'àmbit de la salut mental, amb addiccions o immigrades que, difícilment, haurien gaudit o participat en alguna activitat cultural del territori.Les persones que l'any passat es van beneficiar de l'Apropa Cultura van ser de la Garrotxa, però també de. El servei s'ofereix sempre a través d'institucions socials com Càritas Garrotxa, l'Esplai Garbuix, Creu Roja Olot, la Fageda o el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.Des del 2013 que Olot forma part de l'Apropa Cultura, un projecte que també inclou els Museus d'Olot i que forma una xarxa arreu del país que està formada per més d'