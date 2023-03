​Junts presenta 15 candidats electorals a la Garrotxa

, com a mínim, mantindrà per aquest 2023 el nombre de candidatures que va presentar a les eleccions de fa quatre anys. En total, per als pròxims comicis del, el partit comptarà amb. Així ho ha anunciat el partit en un acte aquest diumenge a Olot, on s'han reunit els quinze candidats ja confirmats a l'espera d'anunciar dues candidatures més els pròxims dies. La formació tambéaviat i superar, així, el nombre de candidats de fa quatre anys.L'acte també ha servit per mostrar múscul a gairebé tres mesos de les eleccions. I és que Junts serà, molt probablement,, com ja va passar el 2019. "Creiem que el municipalisme i la proximitat és la base per tenir un partit fort, i és per això que treballem per buscar els perfils idonis que entenguin que la política és estar dia a dia al costat de la gent", assegura el president de Junts a la Garrotxa,L'acte que ha organitzat el partit ha servit també per confirmar candidatures que encara no s'havien fet públiques com, per exemple, la d'a les Preses o la de Ta Maià de Montcal. La resta de candidats garrotxins són els següents:(Besalú),(les Planes d'Hostoles),(Olot),(Sant Aniol de Finestres),(Santa Pau),(Sant Jaume de Llierca),(Sant Joan les Fonts),(Sant Feliu de Pallerols), A(Sant Ferriol),(Vall d'en Bas) i(Vall de Bianya).Per Arbós, entre els candidats hi ha "alcaldes consolidats, que han fet una gran tasca de servei en aquests anys complicats" i caps de llista que es presenten per primera vegada "amb molta il·lusió, empenta i estima pel seu poble". L'acte d'aquest diumenge a Olot també ha comptat amb la presència del secretari general del partit,, i la presidenta de la vegueria de Girona,