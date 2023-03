​Raül Valls presenta candidatura a Olot

Els primers sis llocs de la llista

va presentar aquest dissabte en públic la seva candidatura per Olot. Ho va fer en un acte a l'Hospici on hi van assistir una quarantena de persones i va comptar amb la presència dels diputats d'en Comú Podem,Amb l'acte, Valls va obrir la que serà la seva primera cursa electoral com a candidat a l'alcaldia d'Olot . El filòsof barceloní i resident a Olot assegura que el principal objectiu de la candidatura ésvan perdre a l'Ajuntament el 2019 i posar-la al servei de: "El nostre objectiu és recuperar aquesta representació que vam perdre per poc i també posar la representació que podem obtenir al servei de canviar les majories a Olot". "Pensem que cal un canvi. En aquests moments, en el context de canvi climàtic, crisi energètica i crisi social, necessitem una nova majoria social a Olot", afegeix Valls.Pel que fa a les principals qüestions de la candidatura d'Olot en Comú, el candidat assenyala queserà una de les qüestions més rellevants que voldran posar sobre la taula: "La nostra campanya vol ser en positiu i vol posar al centre la salut col·lectiva de la ciutat i la Garrotxa. Una de les coses que nosaltres defensem és que Olot ha de liderar la comarca i no pot viure només pensant en el seu terme municipal". Valls també situa lacom l'altre element clau de la candidatura: "L'Ajuntament ha de treballar per millorar les qüestions d'habitatge, de drets laborals o d'igualtat. La desigualtat és un dels elements que poden trencar més un territori i, per tant, això ha d'estar al centre de les preocupacions del futur Ajuntament".Durant l'acte de dissabte, Valls va presentar també elsque l'acompanyaran a la llista electoral. En segons posició hi anirà la, educadora social i membre de l'Associació de Veïns de Sant Miquel. En tercera posició,també de Sant Miquel i activista social de la ciutat, seguit de, coneguda per les dues campanyes de recollides de signatures contra la pujada d'impostos a Olot. I en cinquena i sisena posició hi haurà, metge de l'Hospital d'Olot, i, infermera i presidenta del comitè d'empresa del centre hospitalari garrotxí.