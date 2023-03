​Bracons es tornarà a tancar durant tres nits seguides

Elses tancaran durant tres nits seguides aquest mes de març. Serà del. La restricció serà en ambdós sentits de la marxa i això obligarà a tallar per complet la C-37 que connecta Osona i la Garrotxa.Els talls es faran des de les. Les restriccions es repetiran dilluns, dimarts i també dimecres a la nit i es deuen a la neteja de vorals i arquetes.Els vehicles que necessitin utilitzar aquesta via durant l'horari restringit, hauran de buscar alternatives i vies secundàries com carretera C-153 per Rupit, l'N-260 per Ripoll i els Túnels de Collabós, o l'antiga collada de Bracons.