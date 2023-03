El Torró Amic recull més de 6.000 euros per a la investigació del càncer infantil

La cinquena edició de la campanya delha tornat a posar el seu granet de sorra a una iniciativa social de la Garrotxa. Enguany, la iniciativa deha servit per recollirque s'han entregat a la Fundació Albert Bosch per la millora del tractament del càncer entre pacients pediàtrics.En total han estatque s'han aconseguit amb la venda dedurant la passada campanya de Nadal., propietari de Xocolates Ferrer, explica que "el Torró Amic s'ha convertit en una cita anual a la nostra ciutat i és un orgull veure el compromís dels olotins i els olotins per contribuir a les causes socials del nostre entorn". Per la seva banda, la responsable de la Fundació A. Bosch,, assegura que "campanyes solidàries com la del Torró Amic són les que ens ajuden a continuar desenvolupant projectes de recerca que ens acostin al nostre objectiu de millorar l'eficàcia dels medicaments".La recaptació del Torró Amic anirà destinada a la recerca de la Fundació, concretament al grup de recerca transnacional del càncer en la infància i adolescència de l'institut de recerca delcontra el càncer i augmentar-ne l'eficàcia. Segons fonts mèdiques, el percentatge de curació entre els pacients pediàtrics és molt alt, del 80%. L'objectiu de la Fundació és trobar la manera més eficaç de tractar aquestes malalties i millorar la qualitat de vida dels pacients que han de rebre el tractament.En edicions anteriors, les recaptacions del Torró Amic s'han destinat a la prevenció de les malalties mentals amb l', al projecte per reduir l'angoixa dels nens i nenes que han de passar per quiròfan amb l'o a la remodelació del pati de l'escola Joan XXIII amb l', entre altres projectes.