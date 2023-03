​Les oques del Parc Nou inspiren la quinzena trencada de mona d'Olot

La pastisseria Cacau d'Olot organitza un any més la tradicional, un acte que ja s'ha consolidat a la ciutat com a element emblemàtic dels dies de Setmana Santa. L'acte, que consisteix a trencar una mona gegant, tindrà lloc el Dilluns de Pasqua, el pròximEnguany, la mona gegant que ha creat la pastisseria olotina és, en inspiració a les oques desaparegudes del Parc Nou . És obra de Lluís Riera i Miquel Alari, pesa 150 quilos i mesura 247 centímetres d'alçada.Enguany, la trencada de mona arriba a la quinzena edició i per commemorar aquesta fita s'ha convidat els il·lustradorsperquè siguin els padrins de l'acte. Per promocionar l'esdeveniment, s'han penjat cartells per la ciutat amb el lema "Olot, Vida loca".La trencada d'oca està organitzada per Cacau Pastisseria amb l'Associació Greda i Can Carbasseres. La trencada serà el dilluns 10 d'abrila la