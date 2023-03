torna a casa amb el seu segon single anomenat Ja no hi ets. La cantant garrotxina i finalista del programa de TV3 Eufòria ha gravat el videoclip de la nova cançó a Santa Pau, on va néixer. Concretament ho ha fet al, un dels més emblamàtics de la Zona Volcànica de la Garrotxa.Al videoclip es pot veure López damunt un cotxe i també un cavall passejant per les grederes del volcà garrotxí. La cançó parla d'un amor perdut i és el segon single que publica López des que va fitxar per la productora U98 Music Ja no hi ets arriba després del single nadalenc Al teu costat. Núria López ja ha anunciat a través de xarxes socials que ben aviat, el pròximllençarà una altra creació.