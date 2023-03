​La Vall d'en Bas serà Vila Gegantera aquest 2023

Més d'una desena d'actes el tercer cap de setmana d'abril

Olot, l'únic precedent garrotxí

La Vall d'en Bas serà Vila Gegantera 2023. El municipi ha estat escollit per ser la capital dels gegants i gegantesses de les comarques gironines aquest any. Laha estat la responsable d'escollir el municipi garrotxí i convertir-lo en la. D'aquesta manera, la Vall d'en Bas agafarà el relleu de Santa Eugènia de Ter, que ho va ser el 2022.Per al municipi, ser Vila Gegantera és "un agraïment i un entusiasme", segons l'alcalde. "És com un premi. Després d'anar amunt i avall amb els gegants, i explicar el que som, això és com un premi i una recompensa", assegura la regidora d'Educació,. Per al membre de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, l'olotí, la Vall d'en Bas era la millor opció: "Quan fa un any em van dir que havia de trobar un municipi candidat a ser vila gegantera no vaig dubtar en cap moment que la Vall seria el millor candidat en ser-ho".El municipi garrotxí celebrarà la cita elamb més d'una desena d'activitats relacionades amb la faràndula i el món geganter. L'acte més important i multitudinari serà la trobada gegantera de diumenge a Sant Esteve d'en Bas on ja han confirmat assistència una trentena de colles gironines. Però durant el cap de setmana també hi haurà actes a tots els nuclis de la Vall d'en Bas: es farà un taller de cabeçuts i cercavila a Hostalets, una plantada de capgrossos al Mallol o un correfoc la nit de dissabte a Joanetes.Cada municipi que és Vila Gegantera té l'obligació d'inaugurarconcret que es porta a totes les viles seleccionades. A la Vall d'en Bas tenen previst ubicar set escultures diferents, una per cada poble amb l'element corresponent de la faràndula. Aquestes escultures s'inauguraran durant el cap de setmana de la vila gegantera i estaran connectades a través d'una gimcana amb. L'esdeveniment, fins i tot, ha fet despertar la necessitat de Puigpardines i la Pinya de tenir algun element de faràndula i s'espera que es puguin presentar durant aquell cap de setmana.La Vall d'en Bas serà la 29a Vila Gegantera de les comarques gironines. La iniciativa va néixer de les colles geganteres de la demarcació l'any. A la Garrotxa només hi ha hagut un precedent:ha estat, de moment, l'únic municipi garrotxí que ha acollit la cita. Va ser el 2014. Aquest 2023 la Vall d'en Bas serà el segon municipi de la comarca que acollirà aquest esdeveniment cultural i popular.