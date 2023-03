​Maria Vidal repetirà d'alcaldable de Junts a Sant Joan les Fonts

Maria Vidal repetirà com a alcaldable de Junts a. Ho farà després del seu primer mandat com a alcaldessa. Vidal va presentar-se per primera vegada a les eleccions del 2019, les quals va guanyar i va aconseguir l'alcaldia. Ha estati aquest 2023 vol continuar-ho sent."Abordarem les qüestions socials, econòmiques i culturals per treballar per al Sant Joan les Fonts del futur, un poble amb més dinamisme econòmic i oportunitats, un accés més fàcil a l'habitatge i més civisme i convivència entre els veïns i veïnes", remarca Vidal, qui afirma que ha posaten el centre del seu programa electoral.combina "continuïtat i renovació". La candidata de Junts a les properes municipals ha explicat que els homes i dones que la conformen "són persones vinculades a les entitats i associacions del municipi, coneixedores del dia a dia i de les necessitats dels diferents nuclis de Sant Joan les Fonts". El número 2 l'ocuparà l'actual primera tinent d'alcaldia Anna Serra, el tercer lloc Carles Grèbol; el número 4, Dolors Cullet i el 5, Jordi Batlle.De moment, la de Junts és l'única candidatura que s'ha presentat a Sant Joan les Fonts. El 2019, Vidal va aconseguir la majoria absoluta a l'Ajuntament amb sis dels onze regidors que hi ha al poble. En total, va obtenir, només una trentena més que la llista d'ERC encapçalada per Isabel Rigat.