Un municipi de la Garrotxa tindrà més regidors a les eleccions municipals

Les eleccions municipals estan cada cop més a prop. Tots els catalans majors de 18 anys estan cridats el pròxim 28 de maig a les urnes per triar elsque configuraran els ajuntaments dels seus municipis fins al. Ara bé, en un total de 40 consistoris, hi haurà més o menys representants que als comicis d'ara fa quatre anys. El motiu? Canvis dedes delI és que la llei estableix el nombre de regidors amb els quals compta cada municipi establint unsde. Si algunsupera o cau d'algun d'aquests nivells d'habitants, com a conseqüència, també guanya regidors -com passarà en les pròximes eleccions a 34 indrets del país- o bé en perd -la realitat a sis poblacions catalanes a partir del 28 de maig-.D'aquesta manera, doncs, els pobles que tinguin fins a, compten per a les municipals del 2023 amb tres regidors. Si sobrepassen aquesta xifra i sumen entrehabitants, els ciutadans triaran cinc regidors. A partir dehabitants i fins als, hi ha dret a set representants, igual que delsalstambé se'n sumen dos, fins a un total de nou regidors. En municipis més grans, que vagin delshabitants fins als, ja es votaran un total d'11 regidors i els que superin la segona xifra, però no arribin aelegiran 13 representants.El gran canvi es produeix en aquelles ciutats que superin els 10.000 habitants, i que ja elegiran 17 regidors. Si se superen elsperò no elsse sumen fins a 21 regidors, i pels que no arriben a 100.000, però sí a la meitat hi ha 25 representants. A les grans ciutats de més de 100.000 persones, als 25 regidors se li suma un més per cadahabitants.Amb tots aquests càlculs a la mà, a les municipals del 2023, un municipi de la Garrotxa guanyarà dos regidors. Es tracta de Sant Ferriol, que passarà de cinc a tenir set regidors. Això és degut a què la població al municipi ha crescut per sobre dels 250 habitants i actualment en té 256.A més de Sant Ferriol, hi ha una trentena de municipis de Catalunya que també guanyaran regidors aquest 2023. Se n'incrementaran quatre a-els tres municipis passen de 17 a 21 regidors-,-passen de 13 a 17-.Els que guanyen dos representants són(9),(13),(11),(9),(11),(9),(7),(9),(9),(13),(7),(5),(5),(7),(9),(7),(11),(7),(7),(7),(7),(7),(5),(9),(5),(5) i(11).Per contra, els municipis que comptaran amb menys representants a partir del 28 de maig són-de 9 a 7-,-de 7 a 5-,-de 5 a 3-.