Olot+ s'agafa de la mà del Front Nacional per a les eleccions municipals

i elaniran junts a les eleccions municipals d'Olot. Tot i que fa setmanes els dos partits s'havien presentat separadament, ara s'han unit per fer una única llista i candidatura sota les sigles de la primera formació.Així, doncs, membres del Front Nacional d'Olot s'incorporen a la llista d'Olot+ liderada peri ocuparan diverses posicions de la candidatura. El candidat que el FNC havia presentat a Olot,, anirà de segon, mentre que Coromina mantindrà el primer lloc. Una altra membre del partit d'ultradreta,, ocuparà la sisena posició."Som un grup d'olotins que ja fa temps que estem preocupats per la falta de lideratge a la ciutat d'Olot. Hem parlat amb una formació política que tenim molts punts en comú en l'acció de govern", diu Coromina. L'afany independentista, la mirada jove i la preocupació er la seguretat ciutadana són algunes de les qüestions que comparteixen les dues formacions i que els ha portat a unir-se."A l'Ajuntament hi ha gent molt cansada perquè fa més de vint anys que fan de regidors. Nosaltres som gent que venim del món privat, gent professional que volem que a l'administració i al ple municipal s'incorporin nous debats i puguem crear propostes de futur per fer un pas endavant a la ciutat d'Olot", afirma Coromina.Olot+ és una candidatura que ha nascut sota el paraigua del, un partit de recent creació a la comarca que té aspiracions de fer més llistes a altres municipis garrotxins. La formació se situa a l'eix centredreta, tot i que la incorporació del FNC pot moure'l en una posició més extrema. Les polítiques empresarials i de seguretat són alguns dels principals camps de batalla de la nova formació.