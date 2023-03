​Cristina Capó será el relleu de Pep Companys a Santa Pau

Capó amb alguns dels membres del seu equip Foto: Pau Masó

ERC ja té relleu a per a la candidatura electoral de Santa Pau. Es tracta de, actual regidora d'Educació, Joventut i Lleure de l'Ajuntament. Serà el relleu de l'actual alcalde, qui ja fa mesos que va anunciar que no es tornaria a presentar després de tres mandats seguits.Capó és llicenciada en Filosofia i des de fa 19 anys viu a Santa Pau, tot i que és nascuda a Ferreries (Menorca). Actualment treballa per la. Forma part d'un equip d'investigació que té l'objectiu de resseguir la vida dels garrotxins deportats a camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial.La nova candidata d'ha estat presentada aquest dijous en un acte al mirador del poble. “Si a mi m’haguessin dit, quan vaig acceptar de ser regidora, que seria candidata a ser alcaldessa, no m’ho hauria cregut”, ha assegurat Capó. “Vaig començar a buscar possibles candidats i molta gent em deia que em presentés jo. El fet d’haver nascut a un altre lloc em generava certa magnitud, però amb l’ànim de la gent vaig acabar decidint-me", afegeix.Capó ha assegurat que les persones estaran al centre del seu programa electoral, el qual també recollirà polítiques verdes i mediambientals amb la cultura i l'educació com a pilars fonamentals., ha afirmat la candidata republicana, qui també ha definit la participació i la transparència com "les claus" de totes les accions polítiques que portin a terme. Entre els principals projectes i inversions de la candidatura hi ha el centre de Can Torra i el Castell.L'equip de la candidatura de Cristina Capó estarà format, majoritàriament, per persones que ja han format part de l'Ajuntament i també per cares noves. Albert Planas, Jaume Berga, Montse Masdeu, Marc Pagès, Armand Planas i Cristina Ramon són alguns dels noms amb què comptarà la candidatura d'Units per Santa Pau.El pròxim mes de maig, Capó intentarà revalidar l'alcaldia republicana. El 2019 ERC va aconseguir un resultat aclaparador amb(el 83%) i vuit regidors dels nou que hi ha al consistori. De moment, la d'ERC és la segona candidatura que s'anuncia després que Junts presentés fa mesoscom a candidat.