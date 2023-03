​L'última edició de la Romànic Extrem de Bianya comptarà amb més de 1.000 corredors

Roda de premsa de presentació de la desena la Romànic 2023 aquest dimecres Foto: Pau Masó

"Hem rebut ofertes"

La Romànic Extrem s'acomiadarà aquest mes de març per la porta gran. Després dei tres anys sense organitzar-la a causa de la covid, l'organització ha decidit que aquest 2023 serà l'últim any d'una de les curses de muntanya més emblemàtiques de la Garrotxa.La prova de la Vall de Bianya s'acomiadarà amb més de, la majoria vinguts de fora les comarques gironines. Tots ells formaran part dels tres recorreguts amb què comptarà la prova: una "minimarató" de 12 quilòmetres, una mitja de 21 i una marató de 42. El recorregut de totes les distàncies serà nou i passarà per algunes de les esglésies romàniques del municipi."Fa deu anys presentàvem una bogeria de projecte que volíem fer cinc o sis persones per ensenyar aquest pati que tenim a la Vall de Bianya. Després de deu anys, penses en tot el que ha passat, la gent que hem conegut i el posicionament de marca de la Romànic. Amb això ja ens podem donar satisfets del que hem aconseguit", diu, organitzador de la Romànic.La cursa de la Vall de Bianya tindrà lloc eli comptarà amb corredors reconeguts com. També n'hi haurà 19 que hauran corregut les deu edicions. Un d'ells és el garrotxí: "És una cursa que és de casa i et crida. Conec molta gent que durant tots aquests anys quan arribava l'època de la Romànic Extrem tenien el calendari marcat. És una prova espectacular que promou el territori".La desaparició de la Romànic Extrem està motivada per tres factors: la pèrdua de persones importants a l'organització, la desconnexió que ha provocat la covid i la dedicació que suposava l'organització. La prova no està previst que es faci el 2024, tot i quei que s'asseuran a parlar: "Hem tingut una oferta per part d'una empresa, però no n'hem parlat perquè la nostra resposta va ser que estàvem centrats en la desena edició. Un cop s'acabi en parlarem".El també regidor de l'Ajuntament de la vall de Bianya assegura que tenen molt clar com ha de ser l'organització de la cursa i que no veuen fàcil que una empresa externa tingui el tacte que han tingut des del consistori en les últimes deu edicions: ". Que vingui una empresa de fora, ho veiem complicat perquè sabem el que a nosaltres ens costa sent d'aquí. No veiem clar que algú de fora vingui a fer el mateix. Tot i això, se'n parlarà"