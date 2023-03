Raül Valls serà el candidat d'Olot en Comú

ja té cap de llista a Olot. Serà, membre del partit des de fa anys i número 6 en les anteriors eleccions municipals del 2019. Valls serà el nou candidat del partit agafant el relleu de. Amb Valls al capdavant, els comuns tenen l'objectiu de tornar a entrar a l'Ajuntament d'Olot després de quedar-ne fora el 2019, on van aconseguir 644 vots (un 4,16% del total).Raül Valls té, és nascut a Barcelona i llicenciat en filosofia. Des de fa temps viu a La Garrotxa i s'ha involucrat en diverses lluites de defensa del territori i recuperació de la memòria històrica. Ha militat al PCC i a CCOO, i va formar part de Salvem les Valls durant la lluita per evitar la construcció dels Túnels de Bracons. De fet, Valls va acabar sent president de l'entitat garrotxina el 2003.Raül Valls és actualment membre i fundador del Centre per a la Sostenibilitat Territorial . També ha dut a terme diferents treballs de memòria històrica. Un d'ells ha estat relacionat amb la figura d'en Francesc Serrat Pujolar "Cisquet", un maquí garrotxí, del qual se n'ha publicat un llibre i s'ha fet un documental. Valls també és membre de membre de l’Associació Catalana d’expressos polítics del franquisme, del PEHOC i del patronat de la Fundació Alternativa.Aquest dissabte, en un acte a l', Raül Valls presentarà la seva candidatura. L'acompanyaran el diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya,, i la també diputada a Madrid,