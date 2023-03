​Olot canviarà el carril pintat de la polèmica rotonda de la Rodona

El principal canvi que es farà serà en el pintat de la rotonda Foto: Martí Albesa

Després d’un mes de polèmica, l’Ajuntament d'Olot ha decidit rectificar en part l’actuació que es va fer a. El consistori va convertir la intersecció entre l’avinguda de Girona, la carretera de les Tries, l’avinguda Sant Jordi i la carretera de la Canya en una rotonda ciclista que va generar confusió entre bicicletes i conductors Ara, un mes després, s’ha confirmat queque es va fer a principis de febrer i es senyalitzarà millor l’espai viari. Es farà ambque vol emfatitzar en el fet que la rotonda és d’un únic carril. També es col·locaràadreçada als vehicles de motor que entren a la rotonda.“Hi haurà senyalització vertical, es modificarà la pintura per tal de millorar la visualització del pas. L’element que generava més confusió és el fet que la rotonda és d’un sol carril de circulació i per tant el que es fa és posar èmfasi en això i evitar que els vehicles de motor avancin les bicicletes dins la rotonda”, ha explicat el regidor de Mobilitat d’Olot,Aquest dijous al matí,i es preveu que en els pròxims dies o setmanes sigui una realitat. El canvi ha estat consensuat amb la Policia Local d’Olot, tècnics municipals i usuaris de la bicicleta. Precisament, el consistori es va reunir la setmana passada amb membres del grup motor de l’ Olot Pedala per tractar la qüestió.Arbós assenyala que la modificació no canviarà l’esperit de la rotonda, sinó que pretén donar: “Hem considerat que hem de trobar una millor manera de senyalitzar-ho. Mantenim el mateix esperit que és prioritzar el pas de la bicicleta i que els vehicles quan arribin a la intersecció tinguin present que és un espai compartit. El que es fa és fer una modificació que acompanya encara més la bicicleta, considerem que evita la confusió i deixa més clar el pas a la rotonda”.Segons l’Ajuntament, l’objectiu de la rotonda ciclista de la Rodona és senyalitzar el pas de bicicletes per aquella zona. En el seu moment, el consistori ja va explicar que s’havia optat per aquesta opció perquè la falta d’espai feia impossible la construcció d’un carril bici segregat. La finalitat del pintat que es va fer era perquè. Això no es va entendre i ara el consistori pretén reforçar la idea millorant la senyalització.