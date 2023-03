Olot vol convertir les galeries del Mig en un espai de coworking

Des de fa anys, molts comerços que hi havia a les galeries han marxat Foto: Pau Masó

L'Ajuntament d'Olot engega la reconversió de, un espau que fa dècades que ha quedat degradat. Ho fa amb la voluntat de convertir-les en un. El consistori té previst tirar endavant aquesta iniciativa després que l'espai de Ca-Nyera hagi quedat petit. L'objectiu és oferir espais a emprenedors de la ciutat i revitalitzar unes galeries que fa dècades que estan, pràcticament, abandonades."En un context de crisi de les galeries comercials, els locals estan quedant buits i hi ha dificultats per trobar activitat comercial que s'hi vulgui ubicar. Davant aquesta situació, plantegem destinar els locals de les galeries del Mig a espais d'emprenedoria", explica el regidor de Promoció Econòmica d'Olot,L'Ajuntament ja ha posat fil a l'agulla contactant amb els diferents propietaris de les galeries i s'ha iniciatper saber el preu de compra de cada espai. El consistori preveu comprari posar-los a lloguer per als emprenedors. "La voluntat és oferir uns lloguers baixos. Ens sembla que és un projecte que també pot beneficiar l'entorn de la plaça. Hi ha molta activitat amb la Plaça Mercat i un espai molt ben situat amb aparcament. Ens sembla que seria un guany no només per als emprenedors, sinó també per a totes les activitats econòmiques que tenim al voltant d'aquesta zona", apunta Vayreda.i la gran majoria estan predisposats a vendre els locals al consistori. Es tracta d'uns espais interiors de les galeries que fani que estan, pràcticament, buits i inactius. "És un espai que es va degradant i cada vegada és més difícil que entri en joc. Ens han manifestat que veuen molt bé aquesta iniciativa", diu el regidor. Segons el consistori, els locals "estan bé" i en bones condicions, tot i que admet que, segurament, necessitaran una pintada.Sobre el calendari, Vayreda apunta que els hi agradaria fer-hoi que aquest any o principis del que ve l'espai ja pogués estar actiu. Abans caldrà passar per un procés de licitació per comprar els locals i després per una convocatòria oberta per assignar-los a emprenedors que estiguin interessats.Les galeries de la plaça del Mig es van construir el 1986 i van ser les primeres que es van instal·lar a la ciutat. Ara, gairebé quaranta anys després, aquest espai es reconvertirà per recuperar la vida que va tenir fa dècades.