​L'Ajuntament d'Olot posa fil a l'agulla a la reurbanització del passatge de les Estires

El carreró ballat Foto: Pau Masó

L'ha fet el primer pas per reordenar urbanísticament el carreró que l'estiu passat va ser motiu de polèmica al barri de Sant Francesc d'Olot . Es tracta del passatge de les Estires, un passadís que queda molt amagat i es troba entre edificis. Durant l'estiu passat, alguns grups de joves s'hi trobaven durant els vespres i les nits. Els veïns es van queixar durant temps deli el consistori va optar per ballar l'accés.Així doncs, el carreró ha quedat tancat amb balles d'obra que va col·locar l'Ajuntament a l'espera d'una solució definitiva que implicava reordenar urbanísticament la zona. Aquest és l'acord que van adoptar el consistori i els veïns i ara s'ha posat en marxa. La Junta de Govern Local va aprovar la setmana passada laper transformar el carreró.La idea és modificar la il·luminació, el mobiliari urbà i fins i tot l'accés per evitar que sigui un lloc d'estada o trobada.: "És possible que aquest treball que es farà inclogui el tancament amb portals que s'obrin i es tanquin en determinades hores del dia. Però, tot això haurem d'esperar que estigui completat l'estudi per parlar exactament sobre com quedarà", explica l'alcalde d'Olot,Ara tot just s'ha encarregatque ha de servir per tenir una primera proposta que. "Ens vam comprometre amb ells, més enllà de trobar una solució momentània, pensar també la zona i això comportarà canvis d'il·luminació o de distribució del mobiliari urbà", diu Berga. "Quan tinguem l'estudi, el podrem compartir amb els veïns i si el veuen bé, passaríem a actuar-hi i executar les obres que surtin d'aquesta memòria", afegeix.La memòria es preveu que estigui enllestida en els pròxims mesos i es pugui actuar a l'espai abans que torni a arribar l'estiu, moment en què l'any passat van aparèixer els problemes de convivència entre els joves i els veïns.