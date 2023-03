Una lluna instal·lada a la plaça de braus

Un ramat al volcà Sant Francesc, un espectacle al cementiri o el desmuntatge d'un cotxe a la Carbonera

Imatge de l'espectacle Woods que convidarà al públic a fer el pi Foto: Vojtech Brtnicky

Itineraris i entrades

Elarriba a la quinzena edició aquest 2023 després de dues reinvencions i tres formats diferents. Aquest any, del dijous 13 al diumenge 16 d'abril tindrà lloc la segona edició des de la transformació del festival el 2022 en què es va independitzar de ser un mercat estratègic de la dansa per adaptar una essència més local i sostenible.El pas del turquesa al verd es tornarà a demostrar aquest any amb desenes de propostes que giren entorn dei que pugen a l'escenari qüestions com l'emergència climàtica i altres relacionades amb la sostenibilitat. De fet, el Sismògraf 2023 ha dibuixatd'on penjaran les propostes artístiques. Són, els, elsi lesdel planeta.A través d'aquests quatre eixos temàtics es desenvoluparande més de, algunes internacionals. Entre la programació, hi haurà gairebéque es podran veure per primer cop a la capital de la Garrotxa durant el festival.Una de les propostes que més cridarà l'atenció d'aquest Sismògraf és la lluna de set metres de diàmetre que s'instal·larà a la plaça de braus d'Olot. Serà obra del britànic Luke Jerram i servirà per lligar diferents activitats sota el nom d'"Allunatges". Sota aquest nom, es desenvoluparan propostes que serviran perquè la lluna instal·lada a la plaça de braus sigui un punt de trobada del Sismògraf 2023. Hi haurà food trucks, banys de lluna, xerrades sobre la lluna a càrrec de personalitats locals o una festa de tancament del festival dissabte a la nit amb una discjòquei.Entre les més de vint propostes que es podran veure aquest any hi ha també Ramat Simfònic, una proposta deque es desenvoluparà al volcà de Sant Francesc i on el públic formarà part de l'espectacle com si fosTambé hi haurà un espectacle que es desenvoluparàt. Anirà a càrrec dei vol ser "una passejada crítica i col·lectiva" per observar la vida que hi ha en un cementiri i a les ciutats. Aquest serà un dels espectacles que s'inclouran dins la temàtica de natura morta, igual que també ho farà la proposta En un dia claro puedes ver para siempre de. Tots dos es dedicaran durant tres dies aubicat dins la Sala la Carbonera amb la intenció de mostrar allò que és residual.El Sismògraf tindrà diverses propostes participatives, però una de les més destacades i que vol animar al públic a participar de la dansa és l'espectacle Woods, que s'estrenarà a Catalunya. Forma part d'una coproducció del Sismògraf i dotze festivals europeus més i està dirigit per. En aquest espectacle a l'aire lliure hi participarà gent local que mentre fa el pi simularan un Amazones en procés de destrucció. Aquells interessats caldrà que assisteixin a un curs dos dies abans de la funció i l'únic requisit és saber "fer el pi", encara que sigui durant mig minut.Entre altres propostes curioses, hi ha també la. Es tracta d'una iniciativa deque projectarà pel·lícules en el Centre de Reproducció de Crancs que hi ha al riu de la Moixina d'Olot. Les cintes estan pensades perquè les vegin els crancs i els altres insectes i éssers vius que hi hagi al voltant. El festival olotí ha seleccionat l'artista perquè durant dos anys treballi conjuntament amb el certamen en l'estrena de la, una iniciativa que pretén donar suport i cuidar un artista treballant amb ell per generar propostes més enllà de les fronteres del Sismògraf.Com cada any, l’organització del Sismògraf ha dissenyat, segons els gustos de l’espectador. Hi ha itineraris per als més fanàtics, per a famílies o per a públic que s’introdueixi a la dansa. Les entrades per als espectacles de pagament sortiran a la venda el pròxim. Els membres de la Societat Anònima ja les podran comprar a partir del dilluns 13.