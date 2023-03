​Obres al Club Natació Olot: quines afectacions hi haurà?

Com serà l'accés amb vehicle?

Per on s'entrarà a les instal·lacions?

Plànol dels nous accessos i serveis durant les obres Foto: CNO

Quins vestidors quedaran afectats?

Com s'accedirà a la piscina de competició?



Com s'accedirà al gimnàs?

El Club Natació Olot començarà el pròxim mes d'abril la segona fase de les obres de reforma de les instal·lacions. Els treballs suposaran afectacions importants a l'organització actual del club. Hi haurà accessos i serveis que canviaran completamentque duraran les obres.L', principal accés viari a les instal·lacions, quedarà restringida a partir, aproximadament, de la meitat. S'habilitarài es restringirà l'accés de vehicles d'emergència, serveis i adaptats fins al fons de la via, on hi haurà la nova entrada al club. Els vianants podran continuar utilitzant l'avinguda Pere Badosa sense problemes.Pel final de l'avinguda Pere Badosa. El nou accés estarà ubicat, abans del pont que travessa per accedir a la font de les Tries. Per aquest costat s'accedirà a una nova entrada situada, més o menys, sota l'actual sala d'spinning.Els vestidors que no es podran fer servir durant les obres són, és a dir, els que normalment s'utilitzen per accedir a la piscina salada. En substitució d'aquests,a la zona enjardinada que actualment hi ha darrere la sauna i al fons de la sala d'aigües. L'entrada, els vestidors provisionals i la sala d'aigües estaran connectats. En aquesta zona també s'instal·laran les oficines provisionals.A través d'un pas de vianants exterior que s'habilitarà. Aquest estarà situat entre la piscina d'estiu i la salada.Per entrar al gimnàs també hi haurà canvis. L'accés habitual per la porta principal quedarà tancat i caldrà utilitzar l'per on abans de les obres de la fase 1 es pujava al gimnàs. És a dir, per la part sud de l'edifici de l'antiga piscina d'ensenyament i on, durant les obres, hi haurà l'accés principal al club.