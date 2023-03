​El CNO començarà la segona fase d'obres el mes d'abril

L'accés principal del club canviarà completament. Foto: CNO

El nou bar. Foto: CNO

Elja ho té tot pràcticament a punt per començar la segona i última fase de les obres de reforma de les instal·lacions. Aquest mes de març ja hi haurà algunes tasques prèvies per començar els treballs el mes d'abril.[noinext]Després d'una primera fase d'obres el, ara arriba la segona tongada que servirà per renovar l', on hi ha l'accés principal, el bar, la terrassa i vestidors. Amb la reforma, es pretén construir un. També hi haurà vestidors nous, l'accés principal es remodelarà per complet, un nou bar, noves oficines, una nova sala d'activitats dirigides de 120 metres quadrats i altres espais de fisioteràpia i tractament i massatges.i que, per tant, estiguin finalitzades l'abril del 2024. Durant els treballs, es veuran afectats els accessos i diverses zones de vestidors. En total, la inversió puja ai no representarà cap cost addicional a les quotes dels socis.