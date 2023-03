​Olot incorporarà un segon gos a la unitat canina de la Policia Local

La Policia Local d'Olot tindràa la unitat canina que es va crear fa just un any. En una de les últimes Juntes de Govern Local de la ciutat es va aprovar un nou conveni per a la incorporació d'un nou membre a la unitat de la policia municipal.Pròximament, doncs, seran dos els gossos que tindrà la Policia d'Olot. Tots dosque ja va permetre la introducció d'aquest nou recurs al cos olotí ara fa un any. "La unitat canina ha demostrat ser molt útil. Veiem la possibilitat d'ampliar-la amb un gos més que estarà entrenat pel mateix agent de la Policia Municipal", ha explicat l'alcalde d'Olot, La creació de la unitat canina a la Policia Municipal va ser el 24 de febrer del 2022 . Per primera vegada, el cos passava a tenir aquesta unitat que, després d'un any, ha demostrat ser efectiva . Segons dades facilitades per l'Ajuntament, en Cop ha participat en un centenar de controls de seguretat ciutadana i ha permès detectarLa unitat canina de la Policia Local permet detectar persones que porten qualsevol droga a sobre o substàncies il·legals amagades en objectes o espais concrets. En Cop també permet detectar persones que portina sobre i puguin estar relacionats amb el tràfic de drogues.