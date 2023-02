​El Projecte Vitamina fomentarà 18 projectes d'Osona, Garrotxa, Ripollès i el Moianès

Objectiu final: transferir coneixement

Representants dels diversos territoris que engloba el Projecte Vitamina. Foto: Pau Masó

El Projecte Vitamina agafa força i continua caminant després de gairebé un any de vida. La iniciativa va néixer l'abril del 2022 de la mà de diferents organismes de desenvolupament local de cinc territoris diferents (). L'objectiu del projecte és teixir aliances i transferir fórmules i projectes d'èxit entre territoris per tal de casar i potenciar la formació i l'ocupació.Fins ara, el projecte s'ha centrat a escollir aquelles iniciatives que son exemplars de cada zona i que poden millorar gràcies a la connexió amb altres projectes o maneres de fer de comarques veïnes.que s'han inclòs i que es promocionaran. Són, per exemple, l'escola Noima d'Olot , la Fundació MAP del Ripollès, el projecte "Al Moianès ens cuidem", l' ENOM de Manlleu o el pla per captar professionals al sector de la indústria metal·lúrgica de la Vall del Ges.A tots aquests projectes araper trobar les oportunitats de millora de cadascun. Aquesta anàlisi serà a través d'un professional de desenvolupament local i un decàleg creat fa mig any. El decàleg es va crear per seron s'han de moure les iniciatives seleccionades en el Projecte Vitamina. Entre els punts que estableix el decàleg hi ha, per exemple, que s'utilitzi una mirada integral, que generin un impacte en la qualitat de la vida de les persones o que comptin amb una planificació i recursos.Un cop creat el decàleg, el Projecte Vitamina s'ha organitzat en: la primera és l'anàlisi de les oportunitats de millora de cada projecte, la segona és una trobada entre representants de les iniciatives el pròxim cinc de maig, la tercera és una segona trobada a finals de juny, la quarta fase consistirà a potenciar la transferibilitat dels projectes als altres territoris, i la cinquena és una fase de comunicació que ja s'està desenvolupament paral·lelament a la resta d'etapes.L'objectiu final del Projecte Vitamina és aconseguir transferència de coneixement entre territoris per tal de millorar projectes locals. Per això, es faràd'aquí a uns mesos on es recolliran els resultats de les trobades, s'analitzarà cada projecte i es transferirà a altres organismes de desenvolupament local de Catalunya."La importància és que cada territori té una mirada diferent i això és el que enriqueix a la gent que hi participa. El tret diferenciador és trobar aquesta suma de coneixements que es troben i s'integren, i després es veuen més capacitats per impulsar els projectes", ha assegurat, conseller de promoció econòmica del Ripollès, en la roda de premsa que s'ha fet conjuntament entre actors dels cinc territoris a l'Espai Cràter d'Olot.En aquesta línia, també s'hi ha mostrat la consellera de Turisme de la Garrotxa,, qui ha assegurat que el repte és "no veure els projectes amb una sola mirada", sinó de manera "més transversal". De fet, la metodologia del Projecte Vitamina, segons, alcalde de Torelló, és "ordenar, compartir i anar agafant el millor de cada projecte i veure com els podem millorar".