​Olot estudia millorar la senyalització de la polèmica rotonda de la Rodona

Una reunió amb usuaris de la bicicleta

Ja fa un mes que Olot conviu amb una nova senyalització a la rotonda de la Rodona que ha generat polèmica i confusió a ciclistes i conductors . L'Ajuntament va decidir pintar una línia vermella circular al mig de la rotonda per "senyalitzar" el pas de bicicletes i connectar la rotonda amb el nou carril bici de la carretera de les Tries i el futur carril que hi haurà a l'avinguda Girona.La mesura, però va generar molta confusió i va seri els mitjans de comunicació. Un mes després, el debat s'ha anat apagant, però el temade l'Ajuntament d'Olot. Preguntat per la CUP, el regidor de Mobilitat,, va tornar a explicar el sentit de la mesura i va admetre que havia generat confusió:. Arbós va assegurar que l'objectiu era "trobar una solució" a una rotonda on no es pot posar un carril bici segregat per falta d'espai: "En aquest sentit, es van estudiar diferents opcions i s'opta per aquesta senyalització que el que volia era visibilitat aquest pas de bicicletes".Durant la seva intervenció, Arbós va explicar que a causa de la polèmica: "Ja fa setmanes que estem treballant amb policia municipal i els serveis tècnics per si s'ha de fer alguna millora o alguna actuació per acabar de remarcar bé quin era l'objectiu d'aquesta pintura". En aquesta línia, el regidor va assegurar que la finalitat "era visualitzar la bicicleta, posar-la al centre i donar-li prioritat per aquell pas".D'aquesta manera, el consistori té previst millorar d'alguna forma la senyalització d'aquest punt. Per això, divendres passat,i impulsors de l' Olot Pedala per posar opcions sobre la taula. De moment, no hi ha res clar i el consistori continua treballant i estudiant diverses mesures que puguin millorar una actuació que no ha deixat contents ni els ciclistes ni els conductors. "Hem de trobar la manera de senyalitzar-ho. Ho estem treballant amb ganes de millorar. No hem d'abandonar el tema d'anar visualitzant i anar donant prioritat i seguretat a la bicicleta, que aquest era l'objectiu de l'actuació", diu Arbós.