​Olot crearà una unitat policial dedicada exclusivament a l'incivisme de nit

Olot crearà una unitat policial dedicada exclusivament a combatre l'incivisme durant les nits a la ciutat. La mesura l'ha pres l'Ajuntament a demanda de la mateixa. La unitat estarà formada per. També comptarà amb lai estarà operativa els. La seva funció principal serà combatre l'incivisme, les ocupacions il·legals o el vandalisme de grups durant les nits."Percebem que els creixements demogràfics demanen més seguretat i més agents vigilant l'espai públic", explica l'alcalde de la ciutat,. "Fins ara no hi havia una unitat específica per aquests casos. El que hi havia eren els torns de guàrdia. Quan es produïa una situació d'aquest tipus corresponia que la resolguessin els escamots que llavors estaven de guàrdia. És una iniciativa que ha sorgit del mateix cos de la policia municipal", afegeix el batlle.L'Ajuntament d'Olot ha pogut crear aquesta nova unitat gràcies a la ide policia al cos municipal. El procés de contractació ja ha començat i s'espera que les incorporacions es facin realitat els pròxims mesos. Les noves contractacions s'han pogut fer gràcies a les jubilacions que hi ha hagut aquest 2022 al consistori olotí. Des de fa anys, les administracions públiques no poden crear noves places públiques i es veuen obligades a utilitzar les jubilacions per ampliar plantilles. Actualment, la Policia Local d'Olot compta amb més d'una