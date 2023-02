​Fer classe a 10 graus: la situació que viu l'escola Greda d'Olot

A l'IE Greda el sistema de calefacció té molts anys i des del curs passat que falla. Avui no tenim calefacció i aquest és el resultat: 10 graus a les aules i 8 als passadissos. @educaciocat , @Olotuit , aquestes no són condicions! pic.twitter.com/5wHZJhyzTK — iegreda (@iegreda) February 27, 2023

L't ha denunciat a través de les xarxes socials la situació que viuen des de fa aproximadament un any. El sistema de calefacció és antic i, des del centre asseguren que falla de tant en tant.i l'escola s'ha quedat sense calefacció enmig d' un episodi de fred que ha portat neu a la Garrotxa i de manera testimonial a Olot.La situació ha fet que el centre hagués de fer classe amb nomésa les aules i 8 als passadissos, segons han explicat a través de Twitter. L'institut escola ha publicat dues fotografies on es poden veure dos termòmetres amb la temperatura que han tingut a les aules."Aquestes no són les condicions", ha exposat el centre amb la piulada, demanant al Departament d'Educació i a l'Ajuntament d'Olot que arreglessin la situació. El centre va néixer el 2020 com a institut escola. Fins llavors era l'Escola Llar i el 2020 va agafar el nom de Greda en un nou projecte d'educació secundària. Les inversions en equipaments han estat des del primer dia una de les reivindicacions del centre, ja que es tracta d'un dels edificis escolars més antics de la ciutat.