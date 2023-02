A Riudaura està nevant!! Neu súper petita, però queda agafada!! Temperatura a -0.1

El dinosaure que s’escolta és el meu fill!! 🫣@MeteOIot @meteocat pic.twitter.com/5HSRhrNoj6 — Blancarg (@BlancaGomezRoca) February 27, 2023

Ara mateix a l'Alta #Garrotxa neva a uns 500 m.@Monica_Usart @Vakapiupiu pic.twitter.com/ulcYJKoKAj — EL REFUGI ESCOLA DE NATURA I MUNTANYA (@ElRefugiEscola) February 27, 2023

Nova jornada de neu a la Garrotxa des que hem començat aquest 2023. Aquest dilluns 27 de febrer s'ha pogut tornar a veure neu a les parts altes de la comarca i de manera més tímida en poblacions com. De fet, a gran part de la comarca hi ha nevat durant el migdia, però en molts llocs no s'ha enganxat.Es tracta de lade l'any després de la del 24 de gener que va enfarinar, principalment, la serralada transversal i la Vall d'en Bas, i la del 7 de febre r que va comportar problemes algunes de les principals carreteres de la comarca com els Túnels de Bracons, la C-152 o la N-260 a Bianya.La nevada d'aquest dilluns ha estat més intensa a punts alts de la comarca comque ja s'ha despertat nevat i ha vist com hi tornava a caure precipitació en forma de neu a partir de mig matí., la neu s'ha deixat veure molt tímidament cap a les dues del migdia amb volves petites que han caigut en forma de rufa i sense enganxar-se. També ha nevat a la zona de, entre altres punts, sense fer mal.La nevada no ha comportat cap afectació important, tot i que l'Ajuntament d'Olot ha activat en fase d'alertai ha demanat prudència en els desplaçaments amb cotxe.