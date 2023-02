​Joan Llor, el mestre fuster desconegut d'Olot

Presentació de l'exposició. Foto: Pau Masó

El 1999 un moble lligador va anar a parar a les mans de, experta en mobiliari i presidenta de l' Associació per a l'Estudi del Moble . Amagada en un racó del moble, es va descobrir una signatura curiosa i única, ja que els mobles no se solen signar. A partir d'aquella signatura, Piera va poder estirar el fil i descobrir que a darrere hi havia un mestre fuster d'Olot anomenat"La primera referència i única que tenia era les calaixeres de Can Trincheria que estaven decorades amb la mateixa tècnica. Vaig buscar el nom de Llor a l'Arxiu Comarcal i vam començar a trobar informació d'una nissaga de fusters", explica Piera. El pare de Josep Llor ja era un fuster reconegut i no és fins cap a la segona meitat delquan l'artista explota la seva obra.A través del boca orella es van trobar més peces de Llor en cases i masies privades de la Garrotxa. Ara, els Museus d'Olot han decidit dedicar-li una exposició amb. "El que és interessant d'aquesta exposició és descobrir que tenim un mestre fuster a Olot amb uns mobles amb unes característiques molt específiques i que ell va tenir l'enginy d'", explica, directora dels Museus d'Olot.A part d'un descobriment, l'exposició també vol ser una: "Estem en un moment en què el nostre patrimoni de moble ja no val res i l'estem llençant a les escombraries. És un crit d'alarma. Cap jove es mira una peça antiga perquè estigui a casa seva. El tema ja és d'urgència", assegura Piera. Segons la comissària de l'exposició, molts mobles de Llor encara estan en ús i "són vius". Per aquesta raó s'ha buscat donar-li una lectura actual a la mostra que també buscarà apropar "l'ofici" de fuster i les tècniques per a la construcció amb fusta.A través de l'obra de Joan Llor es connecta també l'exposició amb debats actuals sobre la gestió dels boscos o la recuperació de la fusta, entre altres. Per això s'ha organitzat un ampli reguitzell d'activitats paral·leles a la mostra. Hi haurà tallers sobre la fusta, converses sobre la gestió forestal o sobre el moble antic. L'exposició es pot veure a la Sala Oberta de l'Hospici des del pròxim dissabtefins al 15 d'agost.