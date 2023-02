​La Carnavalesca i els Emmaskarats guanyen el Carnaval d’Olot

Imatge de la comparsa dels Emmaskarats. Foto: Martí Albesa

Lai elshan estat els grans triomfadors del carnaval d’Olot celebrat aquest cap de setmana. Els primers s’han emprotat el primer premi en la, seguits dels Macus de les Preses, la Colla Santjoanenca, els Amics de Mar i Muntanya i l’Associació Carnavalesca del Posit de l’Escala, els primer premi ha estat pels Emmaskarats, el segon per els Gínjols d’en Bas, el tercer lloc ha quedat la Quarta Paret, quarts els Llunàtics i en cinquena posició la colla Els Alots.Els premis s’han entregat en la festa que s’ha fet després del sopar de colles al Pavelló Firal d’Olot. Un jurat format per diferents representants ha estat el responsable d’escollir els guanyadors. Aquest any,: la professora d’escultura Rut Isa, l’escultor Gerard Mas, la dissenyadora Carme Vallejo, el carrossaire Marc Vallejo dels Picats de Borgonyà, les coreògrafes Francisca Jiménez i Cristina Sánchez, la patronista Eva Gubau, Alfred Bosch i Begonya Matesanz de la colla Es Ganxet de Sant Feliu, i l’autoria del cartell d’aquest any Jessica Oliveres.