​Joves d'arreu del món es troben a la Garrotxa per reflexionar sobre el canvi climàtic: «No ens agrada el que veiem»

A l'estada hi han participat joves d'arreu d'Europa. Foto: Pau Masó

Enés un delsque durant una setmana ha estat participant en una estada que s'ha fet a la Garrotxa sobre jove si medi ambient. Té només 18 anys i ve d'. Des de petit s'ha relacionat molt amb la natura i ara ho vol continuar fent. "Estic preocupat perquè la gent jove no sap què pot fer i es perd informació sobre com ser millors i tenir un entorn més sostenible", assegura.Laés garrotxina, té 22 anys i igual que en Simon també es mostra preocupada sobre el rumb que està agafant la societat i el planeta: "És un sentiment que crec que molts joves comparteixen. Creiem que tot està anant malament (el canvi climàtic, les guerres...) i no s'està fent massa res. Jo vull fer alguna cosa i participar perquè tot això canviï. No ens està agradant el que veiem i volem millorar-ho", afirma.Tots dos van decidir apuntar-se al projecte Youth Action promogut per cinc entitats que treballen amb joves i la resiliència comunitària d' Després de tres estades a Irlanda, Letònia i Eslovàquia , ara el projecte ha fet l'última parada a la Garrotxa, al Mas Franch de. La Cooperativa Resilience Earht és la representant catalana el projecte i qui ha coordinat l'estada catalana que s'ha allargat tota aquesta setmana.sobre ecosistemes, coneixement personal, estratègia i planificació de projectes o equilibri personal. Tot sota el paraigua de l'activisme mediambiental juvenil."Hi havia joves que ens venien a les nostres entitats perquè estaven molt preocupats per la crisi ambiental i no sabien què fer. Vam plantejar aquest projecte per poder treballar com cuidar-nos a nosaltres i la terra per poder fer feina transformadora a favor de la naturalesa", explica, responsable de Resilience Earht. Durant l'estada diversos formadors han ensenyat eines i estratègies als joves perquè puguin arribar a desenvolupar els seus projectes un cop tornin als seus països. Durant aquests dies, a més, han pogut intercanviar experiències, tal com explica en Simon: "Ha estat molt bonic connectar amb gent de diferents països. Ha estat emocionant veure que no ens coneixíem, venim de diferents llocs, però tots junts podem parlar i trobar punts en comú".Aquest dissabte tots els joves tornaran a casa seva i, en el cas de Resilience Earth es procurarà acompanyar els participants garrotxins en el desenvolupament de les seves idees perquè puguin esdevenir accions reals. A les estades d'Irlanda o Letònia algunes de les propostes que van sortir van ser fero desenvolupar"He après moltíssimes coses. Des de coses personals, a treballar en comunitat, però també metodologies i estratègies de pensament i reflexió sobre les coses i com enfrontar-me als problemes", assegura la Kàtia. "Crec que estem vivint en una societat de consum ràpid. No pensem gaire sobre com la nostra vida afecta la naturalesa. Crec que això és un problema també en el nostre sistema educatiu perquè nosaltres no rebem classes sobre aquest tema i crec que hauríem de rebre més educació sobre això", conclou en Simon.