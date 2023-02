​L'aparcament de la Fageda d'en Jordà estarà cinc mesos tancat per obres

A partir del pròxim mes de març el principales tancarà per obres. La Generalitat portarà a terme uns treballs que volen posar ordre a l'espai i millorar la seva integració paisatgística. Es preveu que les obres s'allarguini, per tant, com a mínim, l'espai estarà tancat durant. Això suposarà que els visitants hagin d'utilitzar lesper visitar la Fageda o deixar el cotxe en espais públics de l'entorn de la zona central del parc natural com és l'aparcament de Santa Margarida o la urbanització de Can Blanc.Les actuacions se centraran en l'ordenació d'una àrea de gairebé, on, principalment, hi ha aparcaments. Es col·locaran diversos elements per integrar millor l'aparcament al seu entorn. "Es tracta de posar ordre, integrar paisatgísticament i millorar la seguretat i fer-lo més accessible del que és ara", diu el director del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,El nombre total d'aparcaments (poc més d'un centenar) es mantindrà igual., sinó millorar-lo urbanísticament. Se separarà l'espai d'aparcament amb fileres d'arbres, s'actuarà en el drenatge d'aigües de la zona, es milloraran els camins per a vianants i els espais de descans, i s'actuarà en les zones enjardinades i les de pícnic. Durant les obres, el servei d'atenció dels visitants que hi ha a Can Serra seguirà operatiu, igual que el servei de carros de passeig.El projecte de millora ha estat dissenyat per la Generalitat de Catalunya a través de dos projectes anteriors a càrrec dels arquitectes garrotxinsl'any 2018 iel 2020. La Generalitat ha modificat els dos documents refosos i els ha adaptat a les exigències i protocols del Parc Natural de la Zona Volcànica.