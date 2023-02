Olot farà proves d'alcoholèmia als conductors de les carrosses de la rua de carnaval

Des de fa anys, l'organització de la rua del Carnaval d'Olot va prohibir el consum de begudes alcohòliques durant el recorregut. Una mesura que es va prendre amb l'objectiu de fer més exemplar la rua i evitar incidents. Aquest 2023, però, s'incorporarà una nova mesura en aquesta línia: es faranals conductors de les carrosses.La decisió s'ha pres conjuntament entre la Policia Local i les colles participants de la rua. Abans de començar el recorregut aquest dissabte a les 17 h , agents de la policia faran bufar tots els conductors de lesper comprovar que no agafen el volant beguts. "Abans de la sortida, hi haurà agents nostres que faran la prova d'alcoholèmia per tenir la certesa que els conductors sortiran amb 0,0", explica el cap de la Policia Local d'Olot,, en declaracions aEs tracta d'una mesura nova que busca dotar de la màxima seguretat la rua de carnaval. "Ho hem proposat i totes les penyes hi són favorables.. Són grans plataformes les que es belluguen i porten la rua amunt i avall. Una de les coses que s'ha de garantir és que els conductors portin el vehicle en òptimes condicions", explica López.A Olot, la mesura és nova d'aquest any, tot i que en altres rues del país ja fa temps que s'aplica. Segons el cap de la Policia Local,: "Sempre hem estat pendents de si els conductors se'ls veu bé durant el recorregut o veiem el consum d'alguna beguda alcohòlica no permesa. Mai hem detectat res que ens hagi hagut de preocupar". Tot i això, López creu que l'aplicació de la mesura servirà per avançar-se i "no esperar" a què hi hagi "una situació que pugui preocupar".La Policia Municipal d'Olot comptarà ambper al dispositiu policial de carnaval que, a part dels controls d'alcoholèmia a conductors de carrosses, sobretot, estarà destinat a gestionar el trànsit viari. El dispositiu també tindrà una desena d'agents dei el suport dels