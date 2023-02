​Olot homenatja el carrosaire Lluís Solé

Solé firmant el llibre de la ciutat Foto: Pau Masó

La Carnavalesca portarà el nom de LLuís Solé

va néixer l'1 de setembre de 1929 a Batet. Des dels 14 anys es va dedicar a l'ofici d'ebenista, una persona que treballa amb fustes fines. Va treballar primer al taller d'En Rius i, posteriorment, amb els Germans Vives. La seva jubilació als 64 anys va coincidir amb la creació de la colla Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca , impulsada pel seu fill Carles.Tot i jubilar-se, Solé es va endinsar al món del carnaval i les carrosses, on ja hi porta més de trenta anys. Per aquesta trajectòria, aquest dimecres l'Ajuntament d'Olot li ha volgutcom a un dels màxims impulsors de la cultura popular olotina. "A vegades per cultura identifiquem poques coses, però n'hi ha moltes que són cultura popular i el carnaval és cultura", ha dit l'alcalde de la ciutat,, durant l'acte d'homenatge a Solé que s'ha dut a terme al saló de plens de l'Ajuntament. "Pocs dies abans del carnaval, hem cregut que era el millor moment per agrair-li tots aquests anys treballats pel carnaval. Ha estat una de les persones importants per al carnaval d'Olot i avui d'alguna manera, modestament, li volíem donar les gràcies", ha afegit l'alcalde.El consistori li ha entregat al carrossaire olotíen homenatge a la seva trajectòria. A l'acte també hi ha assistit membres de la colla Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, a la qual pertany Solé. Precisament, un dels seus membres,, ha agraït la tasca de qui a la colla ja l'anomenen "l'avi" i ha assegurat que es tracta d'una persona molt estimada a l'entitat: "Espero que la constància i la paciència siguin els valors que la gent hagi après d'aquest home bo i home savi".Pérez també ha aprofitat l'ocasió per anunciar que la Carnavalesca d'Olot passarà a dir-se pròximament "". D'aquesta manera la colla vol deixar emmarcat el record del membre més veterà. El nom de Lluís Solé també lluirà a la carrossa de carnaval de l'entitat.L'acte d'homenatge ha acabat amb la signatura delde la mà del mateix Lluís Solé. En l'escriptura ha agraït a la ciutat.