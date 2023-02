Desmantellen una gran plantació de marihuana amb més de 1.000 plantes a Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingutque tenia un cultiu de marihuana amben una casa. La plantació estava situada al barri de Benavent, al carrer Volcà del Traiter d'Olot.Els agents van tenir coneixement d'aquesta plantació eli a partir d'aquí van començar les tasques d'investigació al domicili fins a sol·licitar una ordre d'entrada a la casa.Finalment,a la matinada agents de l'ARRO i de la Unitat d'Investigació han escorcollat el domicili on hi havia les plantes. A dins hi havia l'home responsable de la plantació i ha quedat detingut per un delicte contra la salut pública.A més, el detingut tenia lai per això també se'l considera autor d'un delicte de frau del fluid elèctric.