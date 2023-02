Detenen un menor per agredir i robar durant la festa de Sant Tomàs a Olot

Aquestde febrer els Mossos d'Esquadra han detingut un menor com a autor d'un intent de robatori amb violència durant la festa de Sant Tomàs d'Aquino a Olot el passat 27 de gener. La celebració es va desenvolupar al Firal i va estar marcada per robatoris i baralles que va protagonitzar un grup de joves.Un dels episodis violents es va viure alla matinada de divendres a dissabte. Eren la una de la matinada quanper un grup "nombrós" de joves.Els atacants eren, principalment, menors i segons la investigació, en total, eren cinc o sis assaltants. Van atacar amb violència els tres joves i van exigir que els hi donessin els mòbils. En resistir-se, els tres nois van rebre. Segons els Mossos d'Esquadra, els atacants no van acabar emportant-se cap telèfon.Les víctimes de l'agressió van presentar denúncia i gràcies a la col·laboració de la Policia Local d'Olot i la investigació dels Mossos d'Esquadra, ara. Es tracta d'un menor que ha estat detingut per robatori amb violència i intimidació. Com que no té 18 anys, se'l va lliurar als seus tutors legals i haurà de comparèixer davant la fiscalia de menors en els pròxims dies.