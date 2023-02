Els Mossos d'Esquadra van detenirun jove desense carnet de conduir enxampat fent avançaments perillosos dins els túnels de Bracons. Es tracta d'una qui li atribueixenper conducció temerària i per conduir sense haver obtingut mai el permís.Agents de trànsit que feien un control preventiu a la C-37 al municipi de la Vall d'en Bas van veure com el vehicle, que duia els quatre intermitents, feia un avançament imprudent posant en perill la resta d'usuaris de la carretera. Quan van aturar el cotxe, el conductor va dir que no duia a sobre el carnet i va ensenyar una foto al seu mòbil. Arran de les gestions per comprovar-ne l'autenticitat, els Mossos van descobrir queA més, els agents van comprovar que no disposava de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en vigor a causa de defectes molt greus al cotxe. Van detectar mancances en els ancoratges del cinturó, que no tenia llum de fer posterior ni de la placa de matrícula de darrere i també problemes als pneumàtics. Per això també l'han denunciat iDesprés de fer les investigacions corresponents, els agents van comprovar que ja havia fet la mateixa maniobra temerària,. Al reguitzell d'infraccions, els Mossos hi sumen una denúncia administrativa per no haver-se identificat inicialment amb cap document i fer-ho amb una fotografia en format digital que no corresponia a la seva identitat.El detingut, sense antecedents, va passar el mateix 17 de febrer a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.