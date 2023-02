​Denunciat per enverinar gossos i gats a Olot

El cos d', amb la col·laboració de la, ha denunciat un home per enverinar fauna domèstica a Olot. El(GEVA) va començar la investigació arran de la denúncia de l'amo d'un gos que l'havia hagut de portar al veterinari per haver ingerit veí. L'animal es va recuperar, però els Agents Rurals van detectar a la mateixa zona diversos gats que havien mort enverinats per una substància amb una toxicitat alta.La investigació va apuntar cap a un sospitós. Durant la inspecció d'una parcel·la de la seva propietat, comptant amb el(GEK9), van localitzar un pot d'un producte il·legal i han pogut comprovar que és el mateix verí detectat en dos gats morts.El producte localitzat a la propietat ésque pertany a la família dels carbamats, que s'utilitzava fonamentalment com insecticida i que és prohibit des de l'any 2007. Té una acció ràpida i agressiva i afecta el sistema nerviós, respiratori i digestiu.Durant l'entrada i registre, que es va fer amb col·laboració de la Policia Municipal d'Olot, també van localitzar, una gàbia trampa que se sospita que utilitzava per capturar gats i dotze ocells fringíl·lids, dels quals tres protegits. A banda del verí, també hi havia un insecticida no permès. Els Agents Rurals han comissat tot el material.La investigació continua i un jutjat d'instrucció d'Olot ha obert diligències prèvies, segons informen els Agents Rurals en un comunicat.