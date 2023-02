Carnaval d'Olot 2023: activitats i horaris

La gran rua

La rua del Carnestoltes d'Olot començarà a les 17 h Foto: Martí Albesa



I si plou?

Elja és aquí. La celebració que es va viure a molts pobles de la costa i comarques veïnes el cap de setmana passat, ara aterra a la capital de la Garrotxa. El d'Olot arriba una setmana més tard per no coincidir amb les principals cites del país. Això afavoreix la participació de colles i l'assistència de públic de la Garrotxa i altres territoris.Des dela ciutat comptarà amb diversos actes organitzats per entitats locals. El divendres, la programació s'inaugurarà amb un espectacle de playback al Teatre Principal a càrrec dels reis i reines del carnaval olotí dels últims anys. A partir de la mitjanit hi haurà ball de carnaval a la discoteca Stromboli amb la presència del rei i la reina d'aquest any.El dissabte serà el dia fort. Durant tot el dia hi haurà concurs d'aparadors entre el comerç d'Olot organitzat per l'Associació de Comerciants. A les, el rei i la reina faran un recorregut pel centre de la ciutat i ahi haurà cercavila amb la, els quals visitaran diversos geriàtrics. A la mateix hora també hi haurà el "Tastet de Carnaval" a la Plaça Mercat.Ben dinat serà quan arribarà el principal acte del Carnaval d'Olot: la. Aquesta començarà ades de l'esplanada de l'estació. El recorregut serà el de cada any: avinguda Santa Coloma, passeig de Barcelona i plaça Clarà. En total hi participaran 23 carrosses.A les, laacompanyarà els Almogàvers Garrotxins en cercavila des de la plaça Clarà fins a l'AlmogaBar on se celebrarà l'. A lescomençarà el sopar de penyes al pavelló Firal, on es farà el lliurament de premis. Fins a la mitjanit, hi haurà discomòbil.A les 00:30 h començarà el concert d'al pavelló Firal, seguit de l'actuació d'i altres discjòqueis locals.En cas de pluja, l'únic acte que se suspendria seria la rua que passaria a fer-se diumenge al matí a les 12 h. El mateix dia que a les 17 h hi haurà ball de disfresses al casal cívic amb el grup Blue Moon i a les 18 h tindrà lloc el recital de poesia eròtica a la sala Pere Serrat d'Els Catòlics a càrrec de l'Associació Rapsoda Veus Literàries.