​Argelaguer comença les obres de la plaça Major: «Ho esperàvem amb candeletes»

La plaça amb l'edifici ja ensorrat aquest dilluns. Foto: Cedida

"Em sembla que no m'ho crec". Aquesta és la reacció de l'alcalde d'Argelaguer després de ser preguntat per l'inici de les obres de la plaça Major del poble.i els veïns del municipi feia anys que esperaven aquest moment. Dilluns van començar els treballs per remodelar l'espai més important de la vila, també coneguda com la plaça Generalitat.Des del 2018 que l'Ajuntament i els veïns van posar fil a l'agulla al projecte amb un procés participatiu que va acabar decantant amb la selecció d'un projecte final a càrrec de l'olotí. Un cop es va decidir el projecte, es va treure la licitació de les obres l'any passat, però cap empresa s'hi va presentar. "Va ser un gerro d'aigua freda perquè tothom tenia ganes de començar. Vam haver de refer el pressupost i ens va. Això és una animalada, però el moment que vivim és aquest i ens ho hem hagut de menjar amb patates", explica Ginesta.Delsque valia l'obra, s'ha passat a gairebé el milió. Tot i això, l'Ajuntament ho ha tirat endavant, ja que es tracta de la reforma més important que haurà viscut el municipi en els últims anys. "Ha començat una cosa que feia molt de temps que esperàvem. Podria haver començat fa un any i per una cosa i altra s'ha endarrerit. Ha estat un dia gloriós. Ho esperàvem amb candeletes", diu l'alcalde.Les obres s'allargaran unsi, per tant, si es compleixen els terminis, aquest 2023 Argelaguer podria tenir la nova plaça. La reforma la pagarà una part la Generalitat a través del PUOSC, l'altra l'Ajuntament i una tercera els veïns a través de contribucions especials, les quals no s'han vist afectades per l'augment del preu.La proposta de Víctor Vázquez s'anomena Aiguaneix i recupera el canal que passa per la plaça. També aposta per la instal·lació de molts elements naturals i l'eliminació de l'edifici a mig fer que hi havia a la plaça i que va ser polèmica durant el boom immobiliari del 2008. De fet, la demolició d'aquest edifici ha estat el primer pas de les obres de reforma de la plaça