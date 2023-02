El Govern desplegarà la integració social i sanitària a la Garrotxa

El Govern ha aprovat aquest dimarts una estratègia per accelerar la integració social i sanitària, un dels aspectes on més es van demostrar les "febleses" del sistema durant la pandèmia, segons ha remarcat el conseller de Drets Socials,. Acompanyat del conseller de Salut,, i de la portaveu de l'executiu,, Campuzano ha definit com a "ambiciós" el projecte, que es desplegarà de moment en. Les ha detallat Balcells: Garrotxa i el Ripollès, Amposta, Barcelona, El Prat de Llobregat, Gironès, Manresa i Osona. La segona fase del projecte es basarà en una agència compartida que encara ha de ser aprovada per un acord del consell executiu i que inclourpa diversos agents."És un dels acords de Govern més rellevants que prendrem al llarg de la legislatura, per l'ambició que té i pels", ha reflexionat Campuzano, que és conseller des del mes d'octubre. El procés de "modernització" de l'estat del benestar, ha indicat, posa les polítiques assistencials i sanitàries "al segle XXI". "No és una política estrictament nova, perquè aquesta atenció integrada ja s'ha intentat en diverses ocasions", ha remarcat el conseller de Drets Socials, que ha insistit, en tot cas, que ara hi ha un "pla concret". "Anem a provocar que passin coses", ha resumit. El repte, ha dit, també és per als professionals dels drets socials i de la salut, a banda de l'administració. L'atenció integrada s'ha vist accelerada per la pandèmia, perquè s'hi van viure lesdel "món paral·lel" en què sovint han viscut els dos àmbits d'atenció.Més endavant, el Govern crearà una agència concreta per la "governança compartida" de la salut i les polítiques socials, que també tindrà en compte els consells comarcals, el tercer sector i altres proveïdors. "Un dels reptes és la", ha ressaltat Campuzano, que ha subratllat que cal "posar les persones al centre", incloent també els cuidadors i les famílies. Balcells ha indicat que hi ha un milió de persones que necessiten atenció integrada al país, de manera que ha situat com a prioritària la posada en marxa de l'agència. Campuzano ha puntualitzat que el projecte es portarà al Parlament abans de l'estiu, i que espera que s'aprovi amb el "màxim suport possible" a partir de la tornada de les vacances estivals.Lesque té en compte el Govern assenyalen que pràcticament un de cada quatre catalans tindrà més de 65 anys a partir del, i que s'haurà doblat el nombre de persones amb quatre o més problemes crònics de salut. Dues terceres parts de les quals, en concret, tindran problemes cognitius o emocionals. L'any 2060, segons les mateixes previsions, a Catalunya hi viuranmés que en l'actualitat, i que la població de més de 85 anys s'haurà triplicat. Al país, en tot cas, hi ha persones amb necessitats d'atenció sanitària que es poden beneficiar de l'atenció integrada, com ara nens i joves amb cronicitat complexa o avançada, persones grans fràgils, persones amb cronicitat complexa o bé avançada. També s'han de tenir en compte l'atenció social en persones amb discapacitat, dependència o vulnerabilitat social. L'atenció integrada, sosté l'executiu, beneficiarà les persones que tenen necessitats concurrents en els dos sistemes.