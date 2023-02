Declaren l'emergència cinegètica per senglar a la Garrotxa

La màxima concentració de senglars

Concentració de senglars a Catalunya Foto: Departament d'Acció Climàtica

Objectiu: capturar més de 6.700 senglars

L'àrea de les comarques de Girona on es declara l'emergència cinegètica Foto: Departament d'Acció Climàtica

La sequera agreuja la superpoblació

Anna Sanitjas ha anunciat la declaració d'emergència cinegètica des de Cassà de la Selva. Foto: Departament d'Acció Climàtica

Emergència cinegètica per conills a Ponent

Elha declarat l'per superpoblació de senglars ade Girona. Concretament, la mesura afecta els massissos de les–entre les comarques del Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa- amb l'objectiu de caçar 4.500 i 2.200 exemplars, respectivament. A la Garrotxa, el municipi principalment afectat per la declaració és Sant Aniol de Finestres. En aquestes dues mateixes zones, tal com va avançar, la Generalitat hi instal·larà gàbies Pig Brig Trap per contribuir a les captures d'aquesta espècie La superpoblació de senglars és una realitat a la pràctica totalitat del país . A banda dels efectes sobre els ecosistemes, provoquen danys a l'agricultura i, juntament amb, són els responsables d'un terç dels accidents de trànsit Tanmateix, l'emergència cinegètica és una mesura excepcional que només s'ha declarat en aquelles regions amb una. A les Gavarres i Rocacorba, dos massissos forestals de quasi 90.000 hectàrees, els estudis estimen. "És una situació crítica i insostenible", assegura Anna Sanitjas, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.L’objectiu és agilitar els procediments administratius amb l’objectiu d’aconseguir resultats en el menor temps possible, disminuir les poblacions de senglar i els danys a l'agricultura i permetre l’execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica.Això vol dir que, en el cas que les persones titulars d’aquestes zones de caça, a través dels caçadors , no puguin complir els objectius de captures establerts amb els mitjans de què disposa,La declaració d'emergència cinegètica suposa establir el nombre mínim de captures en 21 àrees privades de caça. Concretament, entre setembre de 2022 i el 31 de maig d'enguany s'haurien de caçar uns 6.700 senglars,Si en aquesta data no s'ha arribat a aquestes captures, seria quantant amb personal propi, com amb els cossos de les Reserves de Caça i els Agents Rurals.L'objectiu és assolir densitats de 4-5 exemplars per quilòmetre quadrat en aquesta àrea que afecta 38 municipis, bàsicament del Baix Empordà i el Gironès, per una banda, i del Pla de l'Estany i un de la Garrotxa, per l'altra.La prioritat és aplicar la selectivitat i, sempre que sigui possible, capturar individus joves enfront dels adults, i. També establir les mesures de caràcter cinegètic permeses, les mesures de control així com el seguiment de les actuacions.La superpoblació de senglar (Sus scrofa) a les comarques gironines s'ha agreujat enguany per la situació de sequera , fet que ha comportat un augment, comparat amb anys anteriors, de la seva presència en zones de conreus i en zones urbanes i periurbanes.Més senglars, assenyala Acció Climàtica, implica un increment de danys als cultius i d’accidents de trànsit, efectes nocius sobre la biodiversitat, incidències cada vegada més nombroses en nuclis urbans així com augmentar el risc de malalties com la pesta porcina africana, que es podria propagar ràpidament en cas d’aparició atesa l’alta densitat d'animals.L'emergència cinegètica és una de les figures incloses en eld'Acció Climàtica per al control dels danys produïts pel senglar als conreus. El pla,, vol reduir en tres anys les poblacions i limitar-ne els danys. "També inclou moltes mesures alternatives a la caça: protecció de conreus i zones urbanes així com l'estudi de mètodes anticonceptius", entre altres.Més enllà del senglar, el Govern va iniciar la setmana passada els tràmits per activar també l'emergència cinegètica a les comarques de, però en aquest cas contra la plaga els conills