​Un mural donarà la benvinguda a Olot en 50 llengües diferents

El mural recull cinquanta llengües diferents. Foto: Pau Masó

Olot ha estrenat aquest dimarts un nou mural a la ciutat que vol donar la benvinguda als conductors d'una manera especial. Ho fa remarcantque hi ha a la ciutat. Actualment, a la capital de la Garrotxa es té constància de la presència dediferents i aquesta varietat és la que s'ha volgut plasmar en el mural inaugurat aquest dimarts.El dibuix està situat a l'avinguda Reis Catòlics, sota. Es traca d'una de les principals entrades a la ciutat, i per això al mural s'hi pot llegir "Benvinguts a Olot" en català i en gros, però també en una cinquantena de llengües diferents."Vol visibilitat alguna de les llengües que hi ha a Olot. Teníem al cap des de fa anys poder-les fer visibles. Volem que els cotxes que passen per aquí, cada dia vegin el 'benvinguts a Olot' en català i diverses llengües", diu la responsable del Servei Català d'Olot i la Garrotxa,El mural l'han fet alumnes de l' Escola d'Art d'Olot i s'ha inaugurat aquest dimarts coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. En l'acte d'inauguració també s'han fet lectures poètiques en diferents idiomes. A Olot actualment hi conviuenque parlen 58 llengües diferents, entre les quals hi ha el català i el castellà.