​El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa celebra 25 anys: «Volem fer més visible el que fem»

El Consorci està gestionat per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Foto: Martí Albesa

Els actes programats

El 1997 es gestava el que el 1998 seria una realitat: el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa . Eli l'van reformar els estatuts del Consorci Geriàtric de la Garrotxa i van dotar amb personal i diners per veure néixer l'1 de gener de 1998 el que avui coneixem com el Consorci d'Acció Social.Després de 25 anys, l'entitat garrotxina ha vist com els serveis que ofereix i les necessitats socials que atén han canviat radicalment: "Ens agafa en un moment de molta complexitat. Res té a veure en el 1998. És important fer reflexió, tenir consciència i fer difusió de què realment necessitem uns sistemes molt apoderats i valents", diu la directora del Consorci,. "Quan mires enrere en aquests 25 anys, t'adones que els serveis socials han passat de la infantesa a l'edat adulta amb molta més claredat que els serveis educatius o de salut que ja tenien una tradició molt més llarga durant tot el segle XX", afegeix l'alcalde d'Olot,Per això, el Consorci vol que els 25 anys que se celebren aquest 2023 sigui "una excusa" per. "Aprofitem que tenim aquesta celebració per fer més visible i entenedor el que fem els serveis socials i, per tant, que tots aquests actes puguin fer visible tot allò que són els serveis socials, ja que a vegades no es té una visió clara de què són fins que no es fan servir", diu Fàbrega.A través d'una comissió formada per treballadors del Consorci s'han programat diferents actes que es desenvoluparan durant tot aquest 2023. S'han pensat amb la voluntat que siguini acullin també col·laboradors i persones que envolten el dia a dia del Consorci.Hi haurà caminades a pobles de la Garrotxa, una jornada professional el 21 de març, un acte oficial el 29 del mateix mes, es pintarà un mural a la seu del Consorci, es gravarà una cançó de rap amb els treballadors i es gravarà un documental sobre els 25 anys de l'entitat. El primer dels actes seranque es desplegaran des del pròxim 19 de març fins al novembre. La primera serà a Santa Pau i seran caminades per descobrir indrets i paratges naturals de la comarca. Es duran a terme els diumenges i duraran unes quatre hores.Tots els actes s'emmarquen, segons Fàbrega, en. Els 25 anys del Consorci se celebraran després d'una pandèmia i enmig d'una crisi energètica i de preus que està posant al límit els serveis socials. "Ara és un moment en què és molt important que els serveis socials siguin molt forts i que estiguin ben estructurats. Només podrem donar l'acompanyament si els serveis socials són forts, però també si no estan sols".