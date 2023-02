​De 500 euros per l'estadi a 4.000 per un quiosc: quins cànons cobra l'Ajuntament d'Olot?

500 euros a l'any per l'Estadi Municipal

4.500 euros per al bar del Morrot

El quiosc de la plaça Clarà paga un cànon d'uns 4.000 euros a l'any. Foto: Pau Masó

Aparcaments soterranis i altres cànons

Un cànon és una renda, semblant a un lloguer, que cobra un ajuntament per l'explotació, per part d'un privat, d'un espai o equipament municipal. A Olot hi ha diferents espais que són explotats a canvi d', segons el conveni firmat entre les parts. Per exemple, l'estació d'autobusos, el quiosc de la plaça Clarà, l'aparcament de l'Escola d'Art o el bar dels camps del Morrot són alguns dels espais que es regeixen a través del pagament d'un cànon.Cada any l'Ajuntament d'Olot pot arribar a ingressargràcies als cànons establerts en diferents convenis i concessions amb privats. Recentment,d'aquests cànons a causa de l'augment de l'IPC amb la xifra de referència a 31 de desembre que se situava alEls preus que estableix l'ajuntament són pactats entre els privats que exploten el servei i el mateix consistori. Algunes quantitats poden arribar a sorprendre segons l'equipament, el servei que es dona i el privat que l'explota.És el cas, per exemple, de l'Estadi Municipal. La Unió Esportiva Olot només pagaper utilitzar el camp de futbol municipal. Una quantitat que podria semblar baixa respecte a les que s'apliquen a altres espais i instal·lacions. En aquest cas, la concessió es va establir el 2010 i des de fa cinc anys s'ha anat renovant anualment. Amb l'última actualització de l'IPC la xifra exacte que ha de pagar la Unió Esportiva Olot són 504,34 euros.El cànon de l'estadi és molt ínfim comparat amb el que cobra al'Ajuntament per altres equipaments com l'explotació de bars ubicats en establiments municipals com el Morrot, els terrenys de la Solfa o el Parc Nou.En el cas dels camps de futbol del Morrot, el cànon anual que el consistori cobra als llogaters del bar que hi ha a les instal·lacions municipals és d'uns, set vegades més que el complex esportiu de l'estadi. En el cas del bar que hi ha a la Torre Castanys del, el consistori cobra uns, uns 3.500 alal bar del Pont de les Mores (conegut com).Cap d'aquestes quantitats, però, supera la que li suposa a l'establiment de restauració que hi ha ubicat a la Solfa. El restaurant que hi ha a la zona està situat en uns terrenys municipals que es van comprar fa dècades i això suposa que cada mes, l'establiment hagi de pagara l'Ajuntament. Això sónEncara en restauració, qui també ha de pagar per l'ús d'una terrassa "desmuntable" a la plaça Major és l'establiment situat al número u de la plaça i que des de fa anys ofereix el servei de restauració en aquesta terrassa coberta. Cada any l'ajuntament cobraper a l'ús d'aquesta estructura que ocupa part de la plaça.A part de cànons en serveis de restauració que exploten espais municipals, l'Ajuntament també imposa una renda als aparcaments soterranis. En el cas del de l'estació d'autobusos, cobra uns 4.500 euros de cànon fix a l'any, el pàrquing del Firalet dona 5.000 eros anuals al consistori i l'aparcament de la Plaça Mercat suposa un ingrés de gairebé 3.000 euros.Ja a la superfície, el consistori també cobra 333 euros mensuals (4.000 a l'any) per a l'explotació del9.000 euros anuals a Transport Sanitari de Catalunya per tenir les ambulàncies aparcades a les instal·lacions del polígon de Pla de Baix, i 5.250 per l'explotació del servei deper part de la Funerària Besora.El cànon més gran, però, que cobra l'ajuntament és el del servei de. En total sónperquè l'empresa Agbar pugui explotar el servei utilitzant la xarxa municipal. El consistori també cobra 25.000 euros a l'any del cànon que paga l'empresa que gestiona, 2.000 per a l'explotació dels aparcaments de darrere l'Escola d'Art d'Olot o 3.000 per a l'ús delper Nadal i Cap d'Any.