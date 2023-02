Quaranta escriptors en sis dies: tota la programació del MOT 2023

El MOT a Olot



Dijous 23

- 18 h Que no ens guanyi la por: Lolita Bosch, Josep Maria Miró i Núria Juanico

- 20 h Sento veus: Helena Guilera, Eloy Fernández Porta i Pau Vidal



Divendres 24

- 18 h La memòria soterrada: Silvestre Vilaplana, Alfons Cervera i Javier S. Zapatero

- 20 h Horror: Manel Loureiro, Carlota Pereda i Mònica Garcia Massegué



Dissabte 25

- 12 h Vindrà la mort: Xavier Aliaga, Jordi Dausà, Rosa Rivas i Rafael Vallbona

- 18 h El temor a la pàgina en blanc: Marta Sanz, Jordi Volpí i Ricard Ruiz

- 20 h La por al fracàs: Bonnie Jo Campbell, Carlos Zanón i Llucia Ramis

El MOT 2023 girarà entorn de la por Foto: Pau Masó

El MOT a Girona



Dijous 16

- 18 h Ens enganyen: Ariana Harwicz, Dominique Manotti, Isaac Rosa i Míriam Cano

- 20 h No diguis res: Camille Kouchner, Alejandro Palomas i Sebastià Portell



Divendres 17

- 18 h Com es dibuixa la por: Antonio Altarriba, Keko i Mery Cuesta

- 20 h Fugir de la realitat: Rosa Montero i Muntsa Mimó



Dissabte 18

- 12 h La realitat supera la ficció?: Núria Cadenes, Fàtima Llambrich, Marc Pastor i Mayka Navarro

- 18 h Terror urbà i perifèric: Andreu Martín, Youssef El Mamouni i Inés Mcpherson

- 20 h La injustícia de la justícia: Massimo Carlotto i Xavier Graset

Els pròlegs i el MOT INS

El MOT ja s'ha despullat. Aquest dilluns el festival de literatura d'Olot i Girona ja ha destapatde cara als caps de setmana del. Enguany, la por serà el motiu principal del certamen, una temàtica que coincideix amb el fenomen "true crime" que ha posat en escena el programa Crims de TV3. "No té res a veure, ens coincideix. L'any passat també ens va coincidir amb la Berlinale i el fenomen d'Alcarràs. No ho fem expressament, no és volgut", relata la directora del MOT a Olot,.[nointext1]Sigui com sigui, aquest 2023 unaexplicaran les diferents cares de la por i com viuen ells mateixos el procés de relatar-la, explicar-la o viure-la., el F estival MOT hi farà la segona parada el cap de setmana del. Durant aquests dies es podran veure converses com la por es porta a l'escenari teatral amb Josep Maria Miró i Lolita Bosch. Helena Guilera i Eloy Fernández parlaran del sentit més mental de la por i Manel Loureiro i Carlota Pereda parlaran sobre l'horror en la literatura i el cinema.Eltindrà lloc el dissabte a les 12 h a la plaça de Braus amb una conversa sobre la por a la mort amb Xavier Aliaga, Jordi Dausà i Rosa Ribas. El festival tancarà la seva novena edició per la porta gran amb una conversa entre l'escriptora nord-americana Bonnie Jo Campbell i el barceloní Carlos Zanón.Abans del cap de setmana a Olot, el MOT farà parada ael cap de setmana del. A la. A la capital gironina s'hi podran veure converses com la d'Ariana Harwicz, Dominique Manotti, Isaac Rosa i Míriam Cano sobre els poders fàtics i el domini de la ciutadania a través de la por; o també una taula rodona sobre el true-crime amb Nuria Cadenes, Fàtima Llambrich, Marc Pastor i Mayka Navarro. A Girona, el MOT es tancarà per la porta gran amb una conversa a dues veus entre Massimo Carlotto i Xavier Grasset.A part de les dates assenyalades el MOT també s'avançarà uns dies abans tant a Olot com a Girona amb l'anomenat, dues converses prèvies per obrir boca al que vindrà els següents dies. El pròleg de Girona serà el divendres 10 de març amb una conversa entre Bernat Castany i el comissari del festival Àlex Martín. A Olot, la prèvia del MOT es farà el dijous 9 de març a la Biblioteca Marià Vayreda amb Patricia Simón i Àlex Martín.A més, com ja és habitual, el festival de literatura d'Olot i Girona també entrarà als instituts i escoles. Ho farà amb el, una iniciativa que busca acostar la lectura als adolescents i joves. Es tracta de conferències i activitats que comptaran amb la presència d'uns 280 alumnes de les dues ciutats. Seguint la línia educativa, aquest 2023 el festival també ha engegat la iniciativaque es desenvolupa entre les Biblioteques de Girona i algunes escoles de la ciutat. Els escriptors oferiran trobades amb uns 500 alumnes de primària de nou centres diferents de Girona.