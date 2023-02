​Les colles garrotxines triomfen als carnavals de la costa

Com ja és habitual cada any, les colles garrotxines han tornat a deixar empremta als carnavals de la costa gironina.són les dues cites que inauguren per la porta gran la temporada carnavalesca. Els dos carnavals s'han celebrat aquest divendres i dissabte, respectivament.A les dues cites hi ha participat diverses colles de la Garrotxa com és tradició i en tots dos carnavals, hi ha hagut guardons que han marxat cap a la comarca. El divendres a Sant Feliu hi va haver podi garrotxí pel que fa a carrosses amb lai les seves formigues en primera posició, laen segona ien tercer lloc amb la carrossa "Demana'm un desig". Pel que fa a comparsa, elsamb gairebé una norantena de persones vestides de bèsties van guanyar el primer premi i elsvan quedar segons amb la comparsa "Re-evolució 2.0".El dissabte a la rua de Platja d'Aro, pràcticament totes les colles garrotxines que havien rebut premis el dia abans van tornar-ne a rebre. La Carnavalesca i els seus escorpins van guanyar el concurs de carrosses amb la Santjoanenca en tercera posició. En comparses, els Emmaskarats van quedar segons i els Gínjols cinquens. I en la categoria de millor disfressa, la Carnavalesca va repetir triomf i la Sanjoanenca de Sant Joan les Fonts va quedar cinquena. Per últim, el Team Carnaval de Sant Esteve d'en Bas va guanyar el premi a millor colla debutant.Totes les colles garrotxines tenen ara una setmana de descans abans no arribi la cita més important:que se celebrarà el pròxim cap de setmana.