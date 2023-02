​Olot tindrà un nou supermercat a la Solfa

La parcel·la on es construirà la nova superfície comercial Foto: Pau Masó

Olot tindrà pròximament un nou supermercat. Estarà situat a laen una parcel·la que fa anys que estava en desús. Es tracta de l'espai situat entre l'avinguda Santa Coloma i el Restaurant B-Creck. La parcel·la ési ara està previst que es posi en joc després de dècades abandonada.Un promotor ha decidit construir-hi un supermercat que estarà ubicat en una de les entrades i sortides més importants de la ciutat. L'Ajuntament va aprovar el passat mes de gener elque ha de permetre ubicar-hi l'establiment seguint tots els criteris urbanístics.Es desconeix, de moment, quan començarà la construcció, però si se sap que es tractarà d', on a la planta a nivell de carrer hi haurà el supermercat. L'edifici comptarà també habitatge. De fet, aquesta última característica va seral promotor, tal com explica el regidor d'Habitatge,: "Ells volien fer només el supermercat. Els hem forçat a fer una part d'habitatge. Quedarà una illa més endreçada del que el promotor pretenia fer. Hi haurà un supermercat a planta iconstruïts a sobre".A més de l'habitatge i el supermercat, la construcció també comptarà amb. L'aparcament serà per a l'ús dels clients del supermercat i també per als residents a l'edifici. Per a projectar aquest pàrquing soterrat, els responsables de la construcció ja han fet un estudi geotècnic que, segons l'Ajuntament, ha donat bons resultats per a la construcció de l'aparcament soterrat.