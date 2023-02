​Carnaval infantil d'Olot 2023: horaris i activitats

On comença?

Horaris?

Com cada any, els més menuts són els responsables d'inaugurar els actes de carnaval a la ciutat d'Olot. Elés el primer acte de disfresses que es veu a la ciutat i tindrà lloc aquest dissabte 18 de febrer. Organitzat pels Esplais de la Garrotxa i l', la cita seguirà el format adaptat ja l'any passat, on la cita es desenvolupa durant el matí.El Carnestoltes Infantil d'Olot començarà al, on hi haurà coca i xocolata per als participants. Després hi haurà, on tindrà lloc el concert i la festa final. Tots els actes tindran la presència del rei i la reina del carnestoltes.L'inici de la concentració del carnestoltes al Parc de les Mores (Parc Espunya) serà a. La rua, però, començarà mitja hora més tard a les 10:30 h. Seguidament, se sortirà direcció al Parc Nou on s'espera arribar cap a lesUn cop s'arribi al Parc Nou, començarà l'actuació del, qui amenitzarà la diada que s'allargarà fins cap al migdia.