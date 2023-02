​Així serà la nova oficina d'atenció ciutadana d'Olot

Representació gràfica de l'exterior de la nova oficina Foto: Estudio Alem

Més d'un milió d'euros i vuit mesos d'obres

L'Ajuntament d'Olot ja ha posat fil a l'agulla a la construcció de la nova Oficina d'Atenció Ciutadana d'Olot . Estarà ubicada al Firalet, a les antigues oficines de La Caixa. Conceptualment, la nova oficina vol implementarmés lliure, autodidacte i amable del que hi ha actualment. Les noves instal·lacions permetran oferir una atenció molt millorada i també volen ser un espai autodidacte, on s'ensenyarà i s'acompanyarà a la ciutadania a fer els tràmits.ha tingut accés al projecte del nou equipament fet pel despatx olotí Estudio Além . La nova instal·lació tindràquadrats i comptarà amb els serveis de l'OAC, l'Oficina Local d'Habitatge i Garrotxa Domus. Hi haurà. El primer serà unaamb un taulell per a la primera atenció i el repartiment de torns. En segon lloc, el ciutadà accedirà a unadiàfana i oberta a la resta de l'oficina. Aquest espai d'espera estarà format de mobiliari urbà amb bancs de pedra per a una capacitat de 27 persones. En aquest punt també s'instal·laran pantalles per indicar els torns.Un cop sigui el seu torn, els ciutadans podran passar a la, una gran illa de taulells on es farà l'atenció. Aquesta illa disposarà deamb ordinadors i taules que permetin tenir converses separades. També hi haurà una sala d'atenció privada per a converses confidencials o l'atenció a grups.L'illa d'atenció personalitzada comptarà amb sis llocs de treball per a personal de l'OAC, dos per a l'Oficina d'Habitatge, dos taulells polivalents per a tècnics municipals, dos més per a Garrotxa Domus i dos més de polivalents per a campanyes municipals i temporals.Una de les principals novetats serà la. En aquest espai es vol fomentar. Per això, serà un espai d'autoservei assistit amb personal de l'OAC que ensenyaran a la ciutadania com fer el tràmit ells sols. Aquesta zona d'autoservei tindrà un quiosc electrònic on el ciutadà podrà fer ell mateix tràmits ràpids com, per exemple, els volants d'empadronament.Finalment, la nova oficina també tindrà unaamb despatxos i zones per a la feina interna de l'OAC i l'Oficina d'Habitatge. Serà un espai privat per als treballadors amb 16 taulells de treball repartits en diferents despatxos: sis per a l'OAC, vuit per habitatge, dos despatxos de direcció. A més, en aquesta zona també s'hi preveu una sala de reunions de treball per a capacitat d'entre vuit i deu persones.A més de tots aquests espais, també s'hi preveu una sala que faci d'arxiu, una zona de pausa per als treballadors, un guarda-roba, banys privats i per al públic o una sala per als estris de neteja.La nova Oficina d'Atenció Ciutadana d'Olot està previst que es pugui començar a construir aquest 2023. El projecte executiu ja està aprovat i ara cal licitar les obres, que es farien en. Amb la primera fase l'equipament ja es podria posar en marxa, ja que permetria arreglar totes les zones d'atenció a la ciutadania. La segona fase consistiria en alguns dels despatxos de la "zona back-office". La primera fase és la més llarga i costosa: està pressupostada eni cinc mesos d'obres. La segona sóni tres mesos.Les obres de la nova oficina d'atenció al ciutadà costaran a l'Ajuntament uns 620.000 euros, als quals s'hi ha de sumar la compra de l'espai a La Caixa, valorat en 500.000 euros. En total, doncs, les noves oficines suposaran una inversió d'