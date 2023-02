​Olot estrena el primer parc per a gossos de la ciutat

Olot ja té el primer parc de gossos de la ciutat. Està ubicat al costat de la pujada de la Teisa, el, a la llera del riu Fluvià. Es tracta d'una àrea de joc per a gossos que fins ara no tenia la capital de la Garrotxa. Ambde superfície, permet que els animals puguin córrer i jugar tranquil·lament en un espai ampli i delimitat alhora.El nou parc està format per: un de més gran per a la majoria de gossos i un altre de més petit per a cadells i gossos que els hi costa relacionar-se. És la primera instal·lació d'aquestes característiques que s'obre a la ciutat i que no té res a veure amb els "pipican" que fa anys s'havien instal·lat al municipi.El nou parc s'obrirà dilluns que ve dia. Està previst que els pròxims dies s'instal·lin també algunsper als gossos, a més de la font, els bancs i les tanques que ja estan instal·lades.El regidor de Serveis Urbans de la ciutat,, recorda l'origen de l'equipament: "Havia estat motiu de reclamació veïnal per part de molts veïns de la ciutat que tenen gossos. Ara donem resposta a aquesta petició i per fer-ho hem cooperat amb els tècnics del Consorci SIGMA i també amb gent de la Fundació Fauna que ens ha assessorat".El cost total de l'obra ha estat dei es preveu que l'espai es netegi dues vegades a la setmana per tal de mantenir-lo net i en condicions. Actualment a Olot hi hacensats.